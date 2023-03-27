Konya Büyükşehir Belediyesi 800 bin metrekarelik atıl araziye kuraklığa dayanıklı aspir ekti

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Kulu ilçesine bağlı Acıkuyu Mahallesi'nde kendisine ait 800 bin metrekarelik atıl araziye aspir ekti.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, kuraklığa dayanıklı yağlık bitki olan aspiri hem bölge halkına tanıtmayı hem de ekonomiye katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.



Acıkuyu Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait 800 bin metrekarelik atıl arazide 2021'de nohut, 2022'de buğday yetiştirdikten sonra bu yıl da yağlık bitki olan aspir bitkisi ektiklerini ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak atıl arazilerin tarımsal üretime kazandırılması amacı ile Kulu ilçemize bağlı Acıkuyu Mahallesi'nde mülkiyeti belediyemize ait olan 800 bin metrekarelik alanda kuraklığa dayalı bir ürün olan aspir bitkisi ektik. Bölge halkının yabancı olduğu bu bitkiyi tanıtmayı ve aspir ekiminin yaygınlaşarak ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Önceki yıllarda atıl arazilere ektiğimiz ürünlerden elde ettiğimiz geliri sosyal destek çalışmalarında kullanmıştık. Aspir yağından elde edileceğimiz geliri de yine sosyal destek çalışmalarında kullanacağız inşallah. Üretimler yapılırken bölge halkının iş gücünden faydalanırken ayrıca tarım makineleri kiralaması yaparak çiftçilerimizin bütçesine de katkı sağladık. Tüm çiftçilerimize bereketli bir yıl diliyorum."

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