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GÜNCELLEME - Konya'da çöp evde bulunan kız bebek, tedavi altına alındı

AA

GÜNCELLEME - Konya'da çöp evde bulunan kız bebek, tedavi altına alındı

KONYA (AA) - Konya'da çöp evde 1 yaşlarında kız bebek bulundu.

Merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki bir evden dün sürekli ağlama sesi duyan vatandaşlar, balkondan komşularının evine girdi. Vatandaşlar, çöp dolu evin içerisinde 1 yaşlarında kız bebek buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Bebek, ekiplerce hastaneye kaldırıldı.

Harekete geçen polis ekipleri, bebeğin annesi olduğu belirlenen F.G'yi gözaltına aldı.

Savcının dosyayı ikmalen istediği öğrenildi.

Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan bebeğin durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği belirtildi.

- "5 ay önce komşularımızı uyardım"

Apartman sakinlerinden A.N. bebeğin annesinin tüm komşularıyla konuşan bir kadın olduğunu anlattı.

A.N, bebeği annesiyle beraber hiç görmedikleri için şüphelendiğini belirterek, "Getir sevelim' diyoruz. Sürekli 'bakıcıda, gidip alacağım, getireceğim.' diyordu. Ben 5 ay önce komşularımızı uyardım. 'Bu çocuk kesinlikle bakıcıda değil, gelin şikayet edelim.' dedim. Komşularım, 'Yok anneden ayıramayız, olmaz, yapamayız.' dediler. Konu bu şekilde kapandı." dedi.

Komşular arasında dün akşam bu konunun tekrar açıldığını anlatan A.N, daha sonra apartmanda bebek ağlama sesi duyduklarını ifade etti.

Bebeğin annesi F.G'yi telefonla aradıklarını açmayınca ev sahibiyle görüştüklerini anlatan A.N, "Sağ olsun ev sahibi de yardımcı oldu. Yan komşunun evinin balkonundan atladım. Atladıktan sonra baktığımda çöplüğü görünce şok oldum. O kadar bakımlı bir insanın evine inanamadım. Kendime geldikten sonra balkon kapısı açıktı, içeri girdim. Kokudan boğulacaktım. Elimdeki peçeteden yardım aldım. Evin içinde biraz daha ilerledim, karanlık bir oda vardı. Odanın kapısını itekleyince bir inleme sesi duydum. 'Çocuk burada.' diye kendimi dışarı attım. Çocuğun orada olduğunu duyunca hepimiz şok olduk. Ondan sonra bebeğe hemen su vermeye çalıştım. O kadar susamış ki bir biberon su bitirdi. Daha sonra ev sahibimiz hemen yetkilileri aradı." diye konuştu.

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