Kaymakam Pişkin askerlerle iftar yaptı

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KONYA (AA) - Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, iftarını İlçe Jandarma Komutanlığı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Jandarma Karakolu'nda, vatani görevini yapan askerlerle yaptı.

Ramazan ayında iftarda T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda vatani görevini yapan askerle iftar sofrasına oturan ilçe Kaymakamı Pişkin, iftar sonrasında askerlerle bir süre sohbet etti.



Pişkin'in Ceza İnfaz Kurumu iftar programına İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca, Cumhuriyet Savcısı Doğan Karaçizmeli, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, Cezaevi Müdürü Halil Güneş katıldı.

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