Seydişehir ve Hüyük'te öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

KONYA (AA) - Seydişehir Kaymakamlığı, Seydişehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce imzalanan "Kültür Elçileri Değerler Eğitimi Projesi" kapsamında öğrenciler, Orman Haftası etkinlerinde fidan dikti.

Seydişehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi yakınındaki ormanlık alana, öğrencilerce yüzlerce fidan dikildi.

Başkan Mehmet Tutal, gazetecilere, projenin tüm okullarda aralıksız devam ettiğini söyledi.

Çok güzel bir etkinliğin olduğunu belirten Tutal, "Dört okulumuzdan toplamda 100 kültür elçimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz etkinlikte 200'den fazla fidanı toprakla buluşturduk. Öğrencilerimizin toprakla buluşturduğu fidanlara isimlerini verdik ve her öğrencimizin bir fidanı oldu." diye konuştu.

Öte yandan, Hüyük ilçesinde de Orman Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.





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