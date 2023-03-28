Konya Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Bozkır'ı ziyaret etti

400 bin nüfuslu ilçe için Prof. Dr. Kavak'tan kritik uyarı! "Küçük bir artçıda yıkılabilir!"

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KONYA (AA) - Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Bozkır ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Yiğit, Kaymakam Tolga Turan'ı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demirci'yi ziyaret etti.



Eğitim çalışmalarıyla ilgili yapılan görüşmenin ardından Yiğit, daha sonra bir araya geldiği öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

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