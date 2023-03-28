Konya'da otomobil hırsızlığına karışan zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da otomobil hırsızlığıyla ilgili yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Karatay ilçesi Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde bir kişinin aracının çalınması üzerine şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çok sayıda güvenlik kamera kaydını izleyen ekipler, Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde çalınan bir başka araca benzer, aynı renk ve modelde plakası farklı aracı buldu.

Yapılan incelemede aracın çalıntı olduğu belirlendi.

Yeni evlendikleri öğrenilen ve emniyette suç kaydı bulunan Celal B. (26) ile Kübra B. (25) gözaltına alındı.

Ekipler, 26 Aralık'ta bir başka otomobili de bu şüphelilerin çaldığını, araçları sanayide iş yeri olan Yaşar B'ye (50) satarak parçalattıklarını tespit etti.

Bunun üzerine Yaşar B. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Celal B. tutuklandı.

Kübra B. ile Yaşar B'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



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