Akciğer atardamarlarında darlık olan bebeğe aynı gün iki ameliyat yapıldı

"O yaşarken olduğu gibi ölürken de kahramanım oldu"

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KONYA (AA) - ZEHRA MELEK ÇAT - Antalya'da Kuzucu ailesinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen İkra Asel, akciğerleri besleyen atardamarlarındaki darlık nedeniyle Konya'da geçirdiği iki ameliyatla sağlığına kavuştu.

Antalya'da doğumdan iki gün sonra sevk edildiği kardiyoloji bölümünde kalbinde delik ve akciğere giden iki atardamarın gelişmediği belirlenen İkra Asel, ilaçlarla 3,5 ay geçirdi.

Bir sabah aniden moraran Asel, ailesi tarafından götürüldüğü hastanede ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Asel, hastanede Çocuk Kalp Merkezi Klinik Sorumlusu Operatör Dr. Murat Şimşek ve ekibi tarafından aynı gün iki kez ameliyata alındı. Ameliyatlardan sonra sağlığına kavuşan İkra bebek, tedavisinin ardından taburcu edildi.

- "Genel durumu çok kötü geldi"

Çocuk Kalp Merkezi Klinik Sorumlusu Operatör Dr. Murat Şimşek, AA muhabirine, İkra bebeğin helikopter ambulansla Antalya'dan getirildiğini söyledi.

Asel'in kalbinde doğuştan iki delik olduğunu, akciğer atardamarlarının gelişmediğini ifade eden Şimşek, iki hastalığın bir arada görülmesinin tehlikeli bir durum olduğunu söyledi.

Şimşek, İkra Asel'in akciğer atardamarlarının yaklaşık iki milimetre olduğunu belirterek, "Genel durumu çok kötü geldi. İkra, aynı gün iki ameliyat oldu. İlk ameliyatı yaptıktan sonra istediğimiz satürasyon (kandaki oksijen oranı) düzeyine ulaşmadığı için 7-8 saat sonra ikinci bir ameliyat yaptık. Akciğeri besleyen damar yapısının çok ince olduğu çocuklarda ölümcül seyreden bir hastalık." dedi.

Ameliyatta, hem sağ hem sol akciğere yapay bir damarla kan taşınmasını sağladıklarını belirten Şimşek, "Geldiğinde satürasyonu yaklaşık 40'lardaydı. Acil ameliyata aldığımızda satürasyon 10'lara kadar düşmüştü. Tedavi süreci olumlu geçti. Bundan sonra şantlar vasıtasıyla akciğer atardamarı geliştikten sonra bir yaş civarında tam düzeltme ameliyatı olacak. Şu an genel durumunda sıkıntı yok. Kandaki oksijen oranı, beslenmesi iyi." diye konuştu.

Şimşek, İkra Asel'in kontrollerinin aksatılmaması ve ameliyat zamanının geciktirilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.





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