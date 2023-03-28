Konya'da evlendikten iki gün sonra eşini öldüren kocaya 24 yıl hapis istemi

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KONYA (AA) - Konya'da evlendikten iki gün sonra karısını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılandığı davada esas hakkında mütalaa veren savcı, sanığın 24 yıla kadar hapsini istedi.



Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Murat D. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin gelen rapor okundu.

Raporda sanığın, cezai sorumluluğunun tam olduğu kaydedildi.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, tartışma sırasında hakaret edilen sanığın çekmeceden aldığı bıçakla maktulü bıçakladığını belirtti.



Sanığın maktulü birden fazla kez bıçak darbesiyle öldürdüğünü anlatan savcı, sanığın 'haksız tahrik altında eşi kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsini talep etti.



Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Özdeyiş Sokak'taki sitede 8 Temmuz 2022'de Murat D. (52), 2 gün önce evlendiği Keziban D'yi (45) aralarında yaşanan tartışma sonrası bıçaklayarak öldürmüştü.

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