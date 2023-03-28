Beyşehir'de 59. Kütüphane Haftası törenle kutlandı

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KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde 59'uncu Kütüphane Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Kaymakam Mehmet Kemal Akpınar, İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programda, kütüphanelerin tarihsel anlamda bakıldığında hep önemini koruyan yerler olduğunu söyledi.

Bir milletin medeniyetinin, birikiminin, kültürünün, kabiliyetinin ve kapasitesinin hep kütüphanelerde muhafaza edildiğini aktaran Akpınar, geçmişlerin gelecek nesillere de kütüphaneler sayesinde aktarıldığını kaydetti.

Programda, öğrenciler günün anlam ve önemini anlatan şiirler okurken, kütüphaneden en çok faydalanan okuyuculara ise ödülleri verildi.

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