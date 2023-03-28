Seydişehir'de şiddetli rüzgar ağacı kökünden söktü

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KONYA (AA) - Seydişehir'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.



Alaylar 1 Mahallesi Nezihi Berkam Caddesinde bir apartmanın bahçesinde bulunan yarım asırlık çam ağacı kuvvetli rüzgara dayanamayarak 4 katlı apartmanın üzerine yattı.

Apartman sakinleri belediye ekiplerine durumu bildirdi.



Seydişehir Belediyesi ekipleri ağacı yerinden kaldırdı.

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