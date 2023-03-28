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Beyşehir'de gıda üretim yerleri denetlendi

AA

Beyşehir'de gıda üretim yerleri denetlendi

KONYA (AA) - Beyşehir'de ramazan ayı dolayısıyla gıda üretimi yapan işyerlerine yönelik denetimler artırıldı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, ilçe genelinde gıda üretimi, dağıtımı ve satışı yapılan işletmelerde denetim yaptığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan kontrollerde gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması için yoğun gayret gösterildiği belirtilerek, denetimlerin sürdürüleceği kaydedildi.

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