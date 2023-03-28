Konya'da 3 kişi tarafından darbedilen genç kadının Adli Tıp Kurumu raporu çıktı

BASO nedir, neden olur ve normal değeri kaç olmalı?

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KONYA (AA) - Konya'da 2'si kadın 3 kişinin ellerini bağlayarak darbettiği öne sürülen genç kadının sağlık durumuna ilişkin mahkeme tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınması istenen rapor mahkemeye ulaştı.

Raporda mağdur Demet A'nın yapılan muayenesinde elde edilen bilgi ve bulgular birlikte değerlendirildiğinde akut stres bozukluğu ve yumuşak doku yaralanmasının tespit edildiği belirtildi.

Mağdurun olay nedeniyle yaşadıklarının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ölçüde olduğu bildirildi.

Demet A'nın Adli Tıp Kurumu'ndaki muayenesiyle ilgili şunlar kaydedildi:

"Kişinin yaşadığı olay neticesinde yüzünde iz kaldığını, yüzünün sağında bulunan izi fondotenle kapatmaya çalıştığını, 3-4 ay önce bağırsaklarında tıkanma yapması nedeniyle antidepresan ilaçları kullanmayı bıraktığını, psikiyatrik muayenelerinde akut stres bozukluğu tanısı konulduğu ifade etmiştir. Olaydan sonra 8 aya yakın bir süre dışarı çıkmaktan korktuğunu, insan içine çıkamadığını, sık sık olayı hatırladığını, anksiyetesinin arttığını ifade etti. Akut stres bozukluğu olduğu düşünüldü."

- Olay

Demet A. 8 Nisan 2022'de Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde Murat D. ile nişanlısı Sara D. ve Tuba D. tarafından elleri bağlanıp darbedildiğini öne sürerek şikayetçi olmuş, gözaltına alınan 3 şüpheli, "hürriyetten yoksun bırakma", "eziyet", “yaralama”, "silahlı yağma" ve "hakaret" suçlarından tutuklanmıştı.

9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tahliyesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelemişti.

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