Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

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KONYA (AA) - Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'daki programları kapsamında Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Müze Müdürü Naci Bakırcı'dan müzeye ilişkin bilgi aldı.

Hz. Mevlana'nın sandukası başında dua eden Kılıçdaroğlu'na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti.



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