Tırla deprem bölgesine gönderilen 2 konteyner, Konya'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi

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KONYA (AA) - Antalya'dan deprem bölgesine gönderilen 2 konteyner, Konya'nın Seydişehir ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle yüklü bulundukları tırdan devrilerek hasar gördü.

Hasan Şimşek idaresindeki 42 P 9055 plakalı tırla Hatay'daki depremzedelerin barınması için gönderilen iki konteyner, Konya'nın Seydişehir ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.

Yol kenarındaki tarlaya düşen konteynerler hasar gördü.

Konteynerlerin rüzgarın dinmesinin ardından tarladan çekici yardımıyla alınacağı belirtildi.

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