Konyaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak Arabam.com Konyaspor, hazırlıklarına devam ediyor.

Bir günlük iznin ardından, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, 5'e 2 oyunun ardından, pas çalışması ile sona erdi.

Antrenmanda, altyapı oyuncularından Egemen Korkmaz ve Musa Gürel de yer aldı.

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