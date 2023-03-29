Yalıhüyük'te şiddetli rüzgar mantar seralarına zarar verdi

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KONYA (AA) - Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle mantar seraları zarar gördü.

İki gündür etkisini gösteren rüzgar, ilçede bulunan mantar seralarının bir kısmına zarar verdi.



Yetkililer, seralarda incelemelerde bulundu.









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