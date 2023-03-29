Konya'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik, Karatay ve Selçuklu ilçesinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 1 kilogram eroin, 680 gram kokain, 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen 2 kilo 110 gram tütün, 2 tabanca, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 71 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda şüpheliler Çilem G. (28), Güneş Y. (44), Bahar Y. (23), Mustafa D. (25), Şeyma S. (30), Emre E. (26) ve Vehbi Ö. (46) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Çilem G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.

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