Yunak'ta kar yağışı etkili oluyor

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KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 15, şehir merkezinde ise 10 santimetreye ulaştı.



Çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı.

Belediye ekipleri kar küreme araçlarıyla yol açma çalışmalarına devam ediyor.

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