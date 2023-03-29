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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'dan trenle 64 konteyner deprem bölgesine gönderildi

AA

Konya'dan trenle 64 konteyner deprem bölgesine gönderildi

KONYA (AA) - İskenderun'da kurulacak geçici barınma merkezi için üretilen 64 konteyner, Konya'dan trenle bölgeye ulaştırılacak.

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya Kayacık Lojistik Merkezi'ndeki programda, KSO ve Konya Organize Sanayi Bölgesi (KOS) arasında imzalanan protokolle İskenderun'da 200 konteynerlik geçici barınma merkezi kurulacağını söyledi.

Bunun ilk etabı olan 64 konteyneri bölgeye sevk ettiklerini aktaran Büyükeğen, "İnşallah üretimler tamamlandıkça, bölgeye konteyner sevkiyatlarımız devam edecek. Oda olarak, daha önceki konteynerlerimizi de demir yoluyla göndermiştik." dedi.

KOS Başkanı Memiş Kütükcü ise deprem anından itibaren sanayicilerin destekleriyle deprem bölgesinin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olduklarını kaydetti.

Törene, KSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Necip Çimen ve KOS Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koçak katıldı.

Konuşmaların ardından konteyner yüklü tren, deprem bölgesine hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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