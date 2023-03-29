Konya'da araçlarına çakar ve siren sistemi takan iki sürücüye para cezası

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KONYA (AA) - Konya'da otomobillerine çakar ve siren sistemi takan iki sürücüye 14 bin 493 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nalçacı Caddesi'ndeki uygulaması sırasında durdurduğu otomobilde, "çakar" olarak tabir edilen ışık donanımının bulunduğunu fark etti.

Ekipler, Sahibiata Mahallesi'nde durdurdukları bir başka otomobilin de ön camında çakar takılı olduğunu tespit etti.



Söz konusu araçların sürücüleri M.T. ve H.A'ya 14 bin 493 lira para cezası uygulandı.

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