Bakan Özer'den Seydişehirli öğretmenlere teşekkür belgesi

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KONYA (AA) - Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in ilçedeki öğretmenlere gönderdiği teşekkür belgelerini teslim etti.

Kibar, gazetecilere, öğretmen Muhammed Batı ve Büşra Rençber'in teşekkür belgelerini teslim ettiklerini belirterek, öğretmenlere çalışmalarında başarı diledi.

Saraycık Mahallesi'ndeki öğrencisi için her gün 30 kilometrelik yolu giden Batı ise öğrencisinin kendisi için çok özel olduğunu ifade etti.

Rençber de öğrencisinin çok çalışkan, okumayı seven, azimli birisi olduğunu, her gün farklı heyecanla ve mutlulukla dersleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.

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