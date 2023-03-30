Kaymakam Pişkin, öğrencilerle iftar programında bir araya geldi

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KONYA (AA) - Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, lise öğrencileriyle iftar programında buluştu.

Pişkin ve Seydişehir Suğla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan öğrenciler, ezanın okunmasıyla oruç açtı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından konuşan Pişkin, öğrencilerle bir arada iftar yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Program, Pişkin'in öğrencilerle sohbetinin ardından sona erdi.







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