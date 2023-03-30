Konya'da yol uygulamasında yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde 3 otomobilden tampon, teyp, far ve sinyal lambası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Kentteki uygulama noktasında bir otomobil şüphe üzerine durduruldu.

Oto yedek parçaları bulunan otomobilin sürücüsünün, polis ekiplerinin aradığı Görkem Can Ç. (23) olduğu tespit edildi.

Emniyete götürülen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalıntı araç malzemeleri ise sahiplerine teslim edildi.

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