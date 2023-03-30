Beyşehir'den kısa kısa

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KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde yüzeyi ot ve yosunlarla kaplanan göl kıyılarında temizlik çalışması yapıldı.

Beyşehir Belediyesi ekipleri, Beyşehir Gölü'nün ilçe merkezi kıyısındaki Taşköprü önündeki yosunlaşma ve otlanmanın görsel kirlilik ve koku oluşturduğuna yönelik gelen şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Taşköprü önünde göl sularına indirilen Beyşehir Belediyesi'ne ait su yüzeyinde ilerleyebilen özel saz kesimi makinesiyle çalışma yapıldı.

- Beyşehir'de öğrencilerden atık pil projesine destek

Beyşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği tarafından başlatılan "atık pil toplama" projesine öğrenciler de katkı sunuyor.

Ali Rıza Celeboğlu Ortaokulu ile Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrenciler, topladıkları atık pilleri Beyşehir Belediyesi görevlilerine teslim etti.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Beyşehir'de en çok pil toplayan Ali Rıza Celeboğlu ile Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine projeye verdiği destek ve katkılardan dolayı teşekkür etti.

-Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi Beyşehir'de

Çanakkale Savaşı'nda kullanılan malzemelerin sergilendiği "Çanakkale Gezici Müzesi" Kubadabad Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ziyarete açıldı.

Müzede Çanakkale destanının anlatıldığı kahraman askerlere ait eşyalar ile kullanılan mühimmat da sergileniyor.





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