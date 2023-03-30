Hüyük'ten kısa kısa

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Konya (AA) - Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, sosyal marketi ziyaret etti.

Çiğdem, AA muhabirine, martın başında ilçede misafir edilen depremzedeler için açtıkları sosyal marketi ihtiyaç sahibi ailelere de açtıklarını söyledi.

Sosyal marketin raflarının hiç boş kalmadığını belirten Çiğdem, "23 mahallemizde ihtiyaç sahibi tüm ailelerimize sosyal marketimizin kapısı açıktır. Bir markette olması gereken her şey marketimizde mevcuttur. Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahibi tüm hemşerilerimize açık kapı uygulamamızı başlattık." diye konuştu.

- Hüyük'te don ve buzlanma uyarısı

Hüyük Ziraat Odası Başkanı Ertuğrul Zedef, AA muhabirine, lçede özellikle yüksek kesimlere karın yağmasının ardından soğuk havanın etkisini artırdığını dile getirdi.

Zedef, oluşabilecek don olayının çiftçileri düşündürdüğünü vurguladı.





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