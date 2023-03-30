Karatay'da ilkokul 3. sınıf öğrencilerine "Sıfır Atık Eğitim Seti" verildi

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KONYA (AA) - Konya'nın Karatay ilçesinde ilkokul 3. sınıf öğrencilerine, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında, 5 kitaptan oluşan "Sıfır Atık Eğitim Seti" dağıtıldı.

Çocukların, iklim değişikliği ve "sıfır atık" konusunda farkındalığını artırmak için verilen kitaplar, belediyenin alanında uzman kişileri tarafından ilkokul seviyesindeki öğrencilere özel olarak hazırlandı.

Toplamda 5 kitaptan oluşan sette sıfır atık, çevre kirliliği, küresel ısınma, yenilenebilir enerji ve ekosistem konuları yer alıyor.

Hediye Mehmet Ali Uzman İlköğretim Okulu'nda, eğitim setlerinin dağıtım programına katılan Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediyenin ilkokul öğrencileri arasında düzenlediği "Bir Atık Çok Şeyi Değiştirir" ödüllü atık toplama yarışmasına katılarak, getirilen atıkların geri dönüşüm araçlarına yüklenmesine yardım etti.



Kılca, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü ile etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Çocuklarda, "sıfır atık" bilincinin oluşmasını önemsediklerini aktaran Kılca, "Beş kitaptan oluşan toplamda 35 bin kitap ile anaokullarımıza 'sıfır atık' ile alakalı hazırladığımız boyama kitaplarını dağıtıyoruz. Türkiye'de bir ilk olan bu projemizin ilçemize, öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kılca'ya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da eşlik etti.

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