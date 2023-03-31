Kulu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde bir evin garajından hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

Yeni Mahalle Kıbrıs Caddesinde Yakup G'ye ait müstakil evin garajından hırsızlık yapılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.



Yapılan çalışmada ekipler hırsızlığı yapanın M.Y. olduğunu tespit etti.

Yakalanan M.Y, İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.



Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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