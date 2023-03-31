Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da tatlı su hizmetini sürdürüyor

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesi Hatay'da, ihtiyaç duyulan yerlere temiz içme ve kullanma suyunu ulaştırıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için tankerlerle günde yüzden fazla sefer yapıyor.

Çadır kentler, mobil aş evleri gibi ihtiyaç duyulan yerlere temiz içme ve kullanma suyu ulaştıran ekipler, afetzedelerin de takdirini topluyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinde yaşamın normale dönmesi için alt yapı, su temini, lojistik, mobil mutfak, konteyner kent, mobil sağlık araçları gibi çalışmaları da sürdürüyor.

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