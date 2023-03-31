Seydişehir'de ramazan erzak paketi dağıtıldı

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KONYA (AA) - Seydişehir İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Seydişehir Şubesi tarafından ihtiyaç sahiplerine erzak paketi dağıtıldı.



Ramazan erzak paketlerinde gıda maddesi ve ihtiyaç maddeleri bulunuyor.

İlçe müftüsü Adem Bebek yaptığı açıklamada, "Yardımın organizesinde görev alan müftülüğümüz çalışanlarına, TDV gönüllülerimize ve hayırseverlerimize teşekkür eder, hayırlarının kabulünü yüce Allah'tan niyaz ederim." dedi.

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