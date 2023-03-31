Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik merkez Meram ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Çaybaşı Mahallesi'nde iş yerinde şüpheli K. Ç'yi uyuşturucu kullanırken yakalayan ekiplerin detaylı aramasında, bir miktar eroin ele geçirildi.

Operasyonda, iş yeri sahibi Musa Ö. ile K.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından K.Ç serbest bırakılırken, Musa Ö. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.



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