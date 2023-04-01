MHP Konya İl Başkanlığı Konya milletvekili aday adaylarını tanıttı

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KONYA (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanlığının düzenlediği iftar yemeğinde, milletvekili aday adayları tanıtıldı.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Zirve Tower Düğün ve Kongre Salonu'nda düzenlenen 28. Dönem Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda "Partimiz için en hayırlı olacak ülküdaşlarımızın meclise gitmesini temenni ediyorum." dedi.

MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, milletvekilliği adaylığı için MHP Genel Merkezi'ne ülke genelinden toplam 4 bin 693 başvuru yapıldığını, bu başvurulardan bin 894'ünün kabul edildiğini söyledi.

Tüm adayların Cumhur İttifakı için hayırlı olması temennisinde bulunan Karaarslan, "Konya'da birbirinden değerli 73 arkadaşımız aday adaylık başvurusu yaptı. Seçimler tarihinde Konya'dan en fazla aday başvurusu yapıldığı dönem oldu. Tüm adaylarımıza başvurularının hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Daha sonra tek tek sahneye davet edilen aday adayları salondaki partilileri selamladı.

MHP'nin halen Konya milletvekilleri olan Esin Kara ve Mustafa Kalaycı yeniden aday adayı olurken, 19. Dönem MHP Konya Milletvekili Servet Turgut'un da yeniden aday adayı olması dikkat çekti.

Program adayların toplu halde sahnede fotoğraf çektirmesiyle son buldu.



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