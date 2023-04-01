Hüyük Devlet Hastanesi'nde sülük ve hacamat tedavisine başlandı

KONYA (AA) - Hüyük Devlet Hastanesi'nde açılan yeni ünitede sülük ve hacamatla tedavi verilmeye başladı.

Hastanede hizmete giren GETAT ünitesinde verilecek sülük ve hacamat tedavisi Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı sertifika almış uzman hekimler tarafından yapılacak.

Hüyük Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Kendir, "Günden güne gelişen ve büyüyen ilçemiz için sağlık hizmeti sunumunda kaliteyi artırarak tıbbın her alanından yöre halkımızın fayda sağlaması için çalışmalarımız sonuç vermeye başlamıştır. Uzman kadromuz eşliğinde açtığımız GETAT ünitesi ile alternatif yöntemlerden de destek alarak sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik çok önemli bir adım atılmıştır. Tanı, tedavi uygulamaları bu yöntemle desteklendiği ve sağlığın korunmasında etkili olduğu kanıtlanmış. Bu uygulamalar sayesinde hastalarımıza en iyi şekilde hizmet vermeye hazırız. Süreçte emeği geçen tüm büyüklerimize ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Uygulamadan faydalanmak isteyen vatandaşlar ALO 182, MHRS veya hastaneye başvurarak randevu alabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.