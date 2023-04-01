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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da lise öğrencileri konteyner almak için sergi açtı

AA

Konya'da lise öğrencileri konteyner almak için sergi açtı

KONYA (AA) - HAVVA DEREAĞZI - Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi Geleneksel Sanatlar Bölümü öğrencilerinin hüsnühat, tezhip ve ebru sanatlarından hazırladığı eserlerden oluşan sergide elde edilen gelirle depremzedeler için konteyner alınacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra öğrenci ve öğretmenlerin depremzedeler için farklı çalışmalar yürüttüğü okulda geliri depremzedeler için kullanılmak üzere 70'ten fazla eserden oluşan sanat sergisi düzenlendi.

Okulun hüsnühat ve güzel sanatlar öğretmeni Fatma Hilal Çakmak, AA muhabirine, "Depremzedelere nasıl yardımcı olabiliriz?" fikriyle ortaya çıkan çalışmada kısa sürede büyük destek aldıklarını söyledi.

Çakmak, herkesin kendince elinden gelini yaptığını belirterek, "Konteyner alabilmek için okulda bir çalışma vardı. Diğer öğrenciler kermes gibi farklı çalışmalar yapıyordu. Bizim öğrencilerimizin de böyle bir kabiliyeti olduğunu bildiğimiz ve getirisinin daha yüksek olacağını düşündüğümüz için çalışmayı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Öğrencilerin istekle çalıştığını anlatan Çakmak, şöyle konuştu:

"Normal zamanlarda bir eseri bile zor tamamlayan öğrenciler, depremzede kardeşleri için 2'şer, 3'er eser tamamlamaya başladı. Gece gündüz çalışarak bereketli şekilde 73'ten fazla eser bir araya geldi. Projeye dahil olan öğrenciler çok mutlu ve istekli çalışıyor. Sergiye yoğun ilgi gösterildi. Hem öğrencilerimizin ailelerinden hem malzeme aldığımız yerlerden hem de sosyal medyadan yoğun ilgi gösterildi. Yaklaşık 50 eser satıldı ve 50 bin liraya yakın bir para toplandı."

- Depremzedeler için çalışmalar sürecek

Okul Müdürü Süleyman Eşit de okul olarak ilk günden itibaren depremzedeler için farklı çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Depremzedeler için farklı çalışmalar yürütmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Eşit, "Kahramanmaraş'a biri tır olmak üzere 4 yardım aracı gönderdik. Daha sonra 'Başka ne yapabiliriz?' diye düşündük. Konteyner almaya karar verdik. Şu ana kadar 4 konteyner aldık. Geleneksel Sanatlar Bölümündeki öğrencilerimiz de bir konteyner daha almak için bu çalışmayı gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

- Öğrenciler omuz omuza çalıştı

Okulun 12'nci sınıf öğrencilerinden Kezban Rana Yerlikaya da bu süreçte tüm öğrencilerin birbirine destek olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çalışmada 9, 10, 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin tamamı yer aldı. Bu çalışma arkadaşlarımızla 'Depremzede kardeşlerimize nasıl yardımcı olabiliriz?' diye uzun süre üzerine düşündüğümüz bir çalışmaydı. Çalışmamız aldığımız yardımlar ve fikirlerle büyüyen, güzelleşen bir çalışma oldu. Arkadaşlarımızla gece, gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz."


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