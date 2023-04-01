Beyşehir'de depremzede ailelere manevi destek

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KONYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Beyşehir'e yerleşen ailelere manevi destek sağlanıyor.



Beyşehir İlçe Müftülüğü tarafından yürütülen "Ensar muhabir örnekliği, Beyşehir kardeşliği" projesi kapsamında ilçede ikamet eden afetzede ailelerin evlerini ziyaret eden manevi destek ekibi, ailelerin kendilerini yalnız hissetmemeleri için yoğun bir mesai harcıyor.



İlçe Müftülüğü bünyesinde oluşturulan manevi destek ekibi ziyaret ettiği evlerde çocuklarla da yakından ilgilenirken, sohbet ettiği ailelerin acılarını paylaşıyor.



Ekipler, depremde yaşamını yitirenler için ziyaret ettikleri evlerde Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederken, ailelere hem moral veriyor hem de birlik ve beraberlik içerisinde bu zorlu sürecin de atlatılacağını vurguladıktan sonra İslam kardeşliğinin önemine vurgu yapıyor.

- Beyşehir Kaymakamı Akpınar aile destek merkezini ziyaret etti

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, ilçe merkezinde bir süre önce faaliyetlerine başlayan Aile Destek Merkezi'ni ziyaret etti.



Beyşehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı bünyesinde kurulan merkezde açılan kurslara katılan kadınlarla bir araya gelen Akpınar, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.



Kaymakam Akpınar’a ziyaretinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Metin de eşlik etti.

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