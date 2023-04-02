Hüyük çileğinde tarla bakımları başladı

KONYA (AA) - Konya'nın coğrafi işaretli ürünü Hüyük çileğinde tarla bakımları ve temizliği başladı.
Yan yana uzanan tarlalarda aileler çilek için hummalı bir çalışma yapıyor.
Çiftçi Osman Danacı, AA muhabirine, havaların ısınmasıyla Hüyük ilçesinin "kırmızı altın"ı çilek için üreticilerin tarlalarda mesaiye başlandığını söyledi.
Çilekte ot temizliği ve kırkım yaptıklarını belirten Danacı, "25 yıl Afyonkarahisar'da yaşadık, lokanta da çalıştım. Geçen yıl ata toprağımız olan köye çilek dikmek için geri döndüm, biraz meşakkatli olsa da eşimle birlikte hem üretime katkı sunuyoruz hem para kazanıyoruz." dedi.