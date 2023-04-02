Hatay'da kurulan Konya Konteyner Kenti'nin ilk etabına depremzedeler yerleşmeye başladı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesinin meslek odaları ve ilçe belediyeleriyle birlikte Hatay'a kazandırdığı konteyner kentin birinci etabına, depremzedeler yerleşmeye başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Konya olarak depremzedelerin yaralarını sarmak için Hatay'da tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

Toplam 1000 konteynerden oluşacak konteyner kentlerin birinci etabında çalışmaların tamamlandığını ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Konya olarak Hatay'daki çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Şu anda konteyner kentimizin birinci etabındayız. Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram, Karatay, Selçuklu belediyelerimiz, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Borsası olarak yaptığımız konteyner kentimizin ilk etabında 442 konteyner bulunuyor. Şu an itibarıyla altyapı çalışmaları tamamlandı. Birinci etabın ilk etabına vatandaşlarımız yerleşti. İnşallah burada da 442 ailemizi barındırmış olacağız. Konteyner kentimiz ayrıca sosyal amaçlar için sağlık kabini, güvenlik binası, çocuk oyun alanları, mescit ve yapacağımız camisiyle birlikte Konya'ya yakışır bir alan oldu. Hatay'ın yaralarını sarmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum."

Açıklamada, temel eşyaların bulunduğu konteynerlere yerleşen depremzedelerin de Konya halkına ve konteynerlere yerleşmelerini sağlayan Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiği belirtildi.

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