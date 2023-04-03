Seydişehir Kaymakamı Pişkin, polislerle sahur yaptı

KONYA (AA) - Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, sahurunu ilçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarıyla birlikte yaptı.
Gece görevde bulunan polis memurlarıyla sahur programında buluşan Kaymakam Deniz Pişkin, Seydişehir'in güvenliği için 24 saat görev yapan tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti.
Pişkin, "Büyük bir özveri ve disiplin anlayışı içerisinde görevini yapan tüm emniyet güçlerini rabbim her türlü kaza ve beladan muhafaza eylesin." dedi.
Pişkin'e Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı da eşlik etti.