Konya'da aranan 27 kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

​​​​​​​KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde çeşitli suçlardan aranması olan 27 kişi, polisin düzenlediği operasyonlarla yakalandı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.



Düzenlenen operasyonlarda, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, çocuğun cinsel istismarı, kasten öldürme, yağma, silahla tehdit, hakaret, hırsızlık, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçlarından aranmaları bulunan 27 şahıs yakalandı.

​​​​​​​Yakalanan 27 kişi cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.