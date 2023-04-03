Konya'da kumar oynayan 37 kişiye para cezası kesildi

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KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde yapılan kumar operasyonunda, 37 kişiye toplam 150 bin 35 lira para cezası kesildi.

​​​​​​​İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Boyacıali Mahallesinde bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, kahvehaneye yaptığı baskında 37 şahsın kumar oynadığını tespit etti.

Baskında kumar oynayan 37 kişiye toplam 150 bin 35 lira idari para cezası uygulandı.

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