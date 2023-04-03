Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, farklı zamanlarda yaptığı operasyonlarda 72 gram sentetik kannabinoid, 116,10 gram metamfetamin, 38,99 gram esrar, 199 adet uyuşturucu hap, 37,66 gram eroin, 1 ruhsatsız tüfek ve 4 hassas terazi ele geçirdi. Düzenlenen operasyonlarda 41 şüpheli gözaltına alındı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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