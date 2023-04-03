Konya sanayisine enerjide "mobil" destek

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KONYA (AA) - Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, bugüne kadar 16 sanayi tesisi ve kamu kurumunda yapılan enerji etüt çalışmaları sonrası yılda 11 milyon 390 bin liralık enerji tasarrufu sağlanacağını bildirdi.

Konya Sanayi Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, KSO, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracı"nın, işletmelerde enerji ölçümleri yapmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, yürütülen çalışmayla işletmelere enerjilerini daha verimli kullanmaları için yol gösterdiklerini ifade etti.



Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracı ve enerji verimliliği uzmanlarının işletmelere giderek, baca gazı analizleri, buhar kaçağı ölçümleri, sıvı debi ölçümleri, hava kaçağı tespit ölçümleri, elektrik enerjisi analiz ölçümleri, temaslı-temassız devir ve ilerleme hızı ölçümleri, nem ve sıcaklık ölçümleri, iletkenlik ölçümleri ve ısı geçirgenliği ölçümlerini yerinde gerçekleştirdiğini vurgulayan Büyükeğen, şunları kaydetti:



"Enerjilerini daha verimli kullanmaları için işletmelerimize yol gösteren, reçete niteliğinde detaylı bir rapor sunuyoruz. Bugüne kadar KOP Bölgemizdeki 16 işletme ve kamu kurumumuzda enerji verimliliği ölçümleri yaptık. Bu kurumlarımız bir defaya mahsus yapacakları iyileştirme yatırımları ile yıllık 472, 22 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) enerji tasarrufu, 1769 ton karbondioksit azaltımı ve 11 milyon 390 bin liralık enerji tasarrufu sağlayacaklar."

Enerji verimliliğinin öneminin her geçen gün artmaya devam ettiğine dikkati çeken Başkan Büyükeğen, 50 firmanın daha enerji etüdü için ön kayıt oluşturduğunu belirterek, tüm işletmeleri odaları tarafından verilen enerji verimliliği etüt hizmetinden yararlanmaya davet etti.



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