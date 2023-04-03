Beyşehir Devlet Hastanesi'ne atanan yeni sağlıkçılar göreve başladı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne ataması yapılan sağlıkçılar yeni görevlerine başladı.

Hastaneye atanan diş hekimi, psikolog, diyetisyen, hemşire, acil tıp teknisyeni, eczane teknikeri, tıbbi sekreter, güvenlik görevlisi, karşılama-yönlendirme görevlisi ve temizlik görevlisinden oluşan 20 kişilik yeni personele hastane tanıtıldı.



Ayrıca hastanenin sağlık mevzuatı, misyon, vizyon ve değerleri, kurum kültürü ve tarihçesi, kişiler arası iletişim ve gelişim, bilgi güvenliği, sağlıkta kalite standartları, hasta ve çalışan memnuniyeti, çalışan mali durumu, hastane enfeksiyonlarının önlenmesi, akılcı ilaç kullanımı, anne sütü, acil durum ve afet yönetimi konularında bilgi verildi.

Hastane Başhekimi Sıtkı Küçükbuzcu, bir araya geldiği yeni atanan personele yeni görevlerinde başarı ve kolaylık diledi.

Kurumda ilk kez göreve başlayan olan sağlık çalışanları için oryantasyon programları yıl içinde belirlenen aralıklarla tekrar düzenlenecek.



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