Beyşehir'de zabıtadan dilenci mesaisi

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde zabıta ekipleri ramazan ayının gelmesi ile sayıları artan dilencileri denetledi.



Vatandaşlardan gelen yoğun şikayet üzerine harekete geçen Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sanayi çevresinde dilendiği öne sürülen 3 kadını yakaladı.

Kadınların üzerinde yapılan aramada 730 lira para çıktı.

Dilenilerek elde edilen paralara el koyan zabıta ekipleri dilenci kadınları cezai işlemin ardından ilçe dışına çıkardı.

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