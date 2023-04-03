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Enkazdan kurtarılan çocuğun doğum günü Konya'da tedavi gördüğü hastanede kutlandı

AA

Enkazdan kurtarılan çocuğun doğum günü Konya'da tedavi gördüğü hastanede kutlandı

KONYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde evlerinin yıkılmasıyla babası ve ağabeyini kaybeden 7 yaşındaki Emin Derda Tatar için Konya Şehir Hastanesi'nde doğum günü kutlaması yapıldı.

Depremin etkilediği Antakya'daki evlerinin yıkılmasıyla babası Yusuf (38) ve 8 yaşındaki ağabeyi Ahmet Efe'yi kaybeden Emin Derda Tatar, annesi Rabia Tatar (27) ile Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyor.

Deprem sırasında sobanın üstündeki sıcak suyun devrilmesi sonucu vücudunun büyük bölümü yanan Rabia Tatar'a deri nakli yapıldı. Enkazda sıkışan Emin Derda'nın ise sol bacağı kasığından kesildi.

Emin Derda, annesi ve yakınlarıyla 7. yaş gününü tedavi gördüğü hastanede kutladı. Hazırlanan pastanın kesilmesinin ardından hastane personeli küçük çocuğa çeşitli hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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