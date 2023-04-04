Bozkırlılar Vakfı iftar programı

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KONYA (AA) - Bozkır ilçesinde faaliyet gösteren Bozkırlılar Vakfı ilçede iftar programı gerçekleştirdi.

Dernek merkezi İstanbul'da bulunan vakfın Bozkır Temsilciliği Başkanı Mehmet Özakan, iftarda yaptığı konuşmada, Bozkırlılar Vakfı'nın ilçede hizmete aldıkları aş evleriyle ihtiyaç sahibi insanlara her gün sıcak yemek çıkardıklarını söyledi.



Özakan ayrıca, "En son olarak ülkemizde yaşanan deprem sonrasında ilçeye misafir olarak gelen depremzedelere yönelik yapılan yardım faaliyetlerinde de Vakıf olarak etkin bir şekilde bulunduk." dedi.

İftar programına tüm kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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