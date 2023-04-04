Hüyük'ten kısa kısa

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KONYA (AA) - Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Hüyük ilçesini ziyaret etti.

Yiğit, ziyaretinde, Hüyük Çamlıca Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Hüyük İmam Hatip Ortaokulu, Mevlana İlkokulu ve Makbule Durmuş Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci, öğretmen ve okul yöneticileri ile bir araya geldi.



Yiğit'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden, Şube Müdürleri Rüştü Beğendi ve Onur Kafalı eşlik etti.

- Vakıflardan Hüyük'e ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Erol Ökten, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'i ziyaret etti.

Ökten ve Çiğdem Hüyük ve mahallelerindeki Tarihi Hamam'lar ve camiler ile vakıf eserlerini yerinde inceleyip görüş alışverişinde bulundu.

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