Yalıhüyük’te çiftçilere sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı

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KONYA (AA) - Yalıhüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında desteklenen çiftçilere nohut tohumu dağıtıldı.



Düzenlenen törende konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, "TAKEP, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen 'Nohut'la Nadası Bırak Projesi' ile ilçedeki çiftçilerimize yüzde elli devlet destekli 5 bin kilogram sertifikalı nohut tohumu dağıtımı yapılmıştır." dedi.



Törene İlçe Tarım ve Orman müdürü Mevlüt Semerci, projede görevli personeli ve çiftçiler katıldı.

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