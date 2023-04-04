Hüyük'te kentsel dönüşüm

KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde uzun yıllar Adliye, Mescit, Kütüphane ve dükkan olarak hizmet veren binalar risk oluşturdukları gerekçesiyle kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak.



İlçe merkezinde bulunan 4 katlı 18 bağımsız bölümden oluşan binalar yapılan incelemede depreme karşı dayanıklı olmadıkları ve kullanılmalarının can ve mal kaybına sebep olabileceği endişesiyle boşaltıldı.



Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem konuya ilişkin makamında gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Şehrimizin daha güvenli ve nezih bir şehir yapma çabalarımız doğrultusunda ilçe merkezinde bulunan ilçe kütüphanesinin de içinde olduğu bina risk teşkil ettiğini öğrendik ve ivedilikle boşaltıp dükkan sahipleri ile görüştük ve kentsel dönüşüm kapsamında mülk sahiplerinden hisselerini trampa ve ücreti mukabilinde belediyemiz adına satın aldık ve vakit geçirmeden yıkımını yapıyoruz. Bina İlçe merkezinde olması nedeniyle bu alanı halkımızın kullanımına açacağız, şimdilik bu alana yeniden yüksek katlı bina yapmayı düşünmüyoruz, halkımızın can ve mal güvenliği her şeyden önemlidir. 18 bağımsız bölümden oluşan bina tamamen belediyemiz imkanları kullanılarak yıkılmaktadır."

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