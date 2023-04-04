Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram eroin ele geçirildi

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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aralarında Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı ve "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan cezaevinde bulunan Ayşe Dırla'nın iki kuzeninin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından Konya'ya piyasaya sürmek için uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çevreyolu üzerinde sahur vaktinde art arda gelen 2 araçtan şüphelenen polis ekipleri, araçları durdurmak istedi. Polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücüler, kısa süreli kovalamacanın ardından durduruldu.

Araçlarda yapılan aramada, zulalanmış, 8 parça halinde 4 kilogram eroin ele geçirildi. Araçlardaki Hüseyin Dırla, Nurcan Dırla, Muhammet Yetkin ve Aysun Yetkin gözaltına alındı.

Şüphelilerden Hüseyin Dırla ve Nurcan Dırla'nın, Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı ve "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan cezaevinde bulunan Ayşe Dırla'nın kuzeni olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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