Beyşehir Belediyesinden, "hayvan barınağında köpeklere kötü muamele edildiği" iddialarına ilişkin açıklama:

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Beyşehir Belediyesi hayvan barınağında hayvanlara kötü muamele edildiği" iddialarını yalanladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçe merkezinde ve dış mahallelerde hasta, saldırgan, sahipsiz ve bakıma muhtaç, sokakta yaşayan "can dostları" için ilçe dışında geçici besleme noktası oluşturulduğu belirtildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerdeki yerin hayvan barınağı olmadığı, geçici hayvan besleme odağı olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kapısı 24 saat açıktır. İsteyen, aç olan sokak dostumuz girer, isteyen ise oradan ayrılır. Burada herhangi bir hayvana tedavi uygulanmaz ancak tedavi gerektiren durumlarda ilgili hayvanlar, belediyemizin imkanları ile şehrimizde veterinerlerimize, Konya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı veya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine götürülmek suretiyle tedavileri yaptırılmaktadır. Burası sadece sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla özellikle de kış şartları düşünülerek kullanılan, hayvansever vatandaşlarımızın ziyaretine açık bir yerdir. Ayrıca burada bulunan canlar, cinsiyet, yaş, ırk, gebelik, sağlık durumu ve fiziksel özelliklerine göre gruplandırılarak bakım ve beslenmeleri yapılmakta olup, bu suretle hayvanlar arasında oluşabilecek kargaşaya da engel olunmaktadır."

Sosyal medyada yer alan görüntülerdeki köpeklerin, okul önü ve çevrelerinde çocuklar için saldırgan faaliyetler içerisinde olması sebebiyle gelen şikayetler üzerine alındığı vurgulanan açıklamada, "Bu köpeklerin şu an sağlıklı durumda olduklarının gelip görülmesi halinde tek tek incelenebileceğinin bilinmesini isteriz. Asılsız paylaşımlarda bulunan sosyal medya hesapları hakkında yasal hakkımızı kullanacağımızın bilinmesini istiyor ve tüm bu durumların yerinde incelenmesi adına aslı astarını bilmeden yazan herkesi durumu yerinde görme ve inceleme adına geçici hayvan besleme noktamıza davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.